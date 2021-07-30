القائد العام: يجب أن يعي المجتمع الدولي بأننا نعني ما نكرره دائما بأنه لا سلام مع المحتل ولا سلام مع المرتزقة ولا سلام إلا والسلاح بيد الدولة

قال القائد العام المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، “يتواصل عملنا الوطني الجاد دون توقف من أجل الحفاظ على وحدة التراب الوطني وتماسك النسيج الاجتماعي وحماية ما حققه الجيش الوطني الليبي من مكتسبات، ويتواصل معه أيضاً حرصنا الدائم على أن يظل مسار السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي لمعالجة كل القضايا العالقة .. السلام الذي يضمن الليبيين سيادتهم فوق أرضهم ويفتح له مجالات التقدم الى الامام ويرفع عنهم المعاناة ويحقق لهم الاستقرار والرفاهية والرخاء”.

القائد العام، وفي كلمة متلفزة تابعتها قناتنا، أضاف: “ومن منطلق دعمنا الكامل لكل خطوة في اتجاه جمع شمل الليبيين وكسر الحواجز بينهم وتعزيز ثقتهم في أنفسهم بأنهم قادرون على تجاوز أقصى المحن والتغلب على أشد الصعاب ودعماً لما اتفقت عليه اللجنة العسكرية (5+5) فإننا نعلن تجاوب القيادة العامة مع ما افضت اليه مباحثات هذه اللجنة بشأن فتح طريق الساحلي ونبارك للشعب الليبي هذا الانجاز”.

وتابع: “وفي الوقت ذاته نؤكد بأن بلوغ السلام العادل الشامل الذي يطمح إليه الليبييون ونعمل من أجله بكل صدق وأمان لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية مغادرة غير مشروطة عاجلاً وليس أجلاً وبهذا فإننا نحمّل المجتمع الدولي المتبني والداعم لمسار السلام في ليبيا المسئولية في أن يضاعف من كل جهوده وضغوطه إلى أقصى الحدود لتحقيق هذا المطلب الشعبي الذي لا تنازل عنه وأن يعي جيداً بأننا نعني ما نكرره دائما بأنه لا سلام مع المحتل ولا سلام مع المرتزقة ولا سلام إلا والسلاح بيد الدولة وهو ما يجب أن تعيه اللجنة العسكرية (5+5) وتضعه في مقدمة أجندة مباحثاتها مع كامل احترامنا لاعضاءها وتقديرنا لمجهوداتهم الوطنية”.

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