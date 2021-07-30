طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 30 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 30 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يكون الطقس معتدل نسبيا هذا اليوم خاصة على مناطق الساحل الشرقي ، بينما تميل درجات الحرارة يوم الغد للارتفاع على أغلب مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شرقية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 37) مْ على الساحل , ما بين (39- 42) مْ على دواخل وتسجل ارتفاع يوم الغد علي المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية ، مع احتمال ظهور ضباب على مناطق الجبل الأخضر.

•الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق الساحلية قد تسبب في إثارة الأتربة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 35) مْ، وتسجل ما بين (39- 42) مْ على جالو- اجدابيا والجغبوب ، وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 41) مْ وتسجل ارتفاع بسيط وتدريجي خلال اليومين القادمين.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 39) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:07).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:19)

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