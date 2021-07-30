تحذير أوروبي من تأثير تركي على الهجرة عبر المتوسط من ليبيا

تقرير 218

تحذير أوروبي أطلقه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن إمكانية تحكم تركيا في طريق الهجرة عبر سواحل المتوسط قبالة إيطاليا من خلال نفوذها في ليبيا.

وصرح بوريل بأن تركيا ستؤثر في ملف الهجرة مستغلة الانقسام الأوروبي بفضل القواعد التي ستكون قادرة على امتلاكها في ليبيا قبالة إيطاليا وعبر المتوسط، كما هو الحال في شرق المتوسط، مؤكدًا أنها حاضرة، بشكل قوي، وأصبحت لاعبًا رئيسًا، بحسب قوله.

اتفاقية التعاون العسكري وترسيم الحدود مع ليبيا؛ أعطت لتركيا حقوقا في مناطق شاسعة في شرق البحر الأبيض المتوسط الغني بالنفط والغاز، وأقلقت الجانب الأوروبي، خصوصًا مع تزايد أعداد المهاجرين، وعدم إمكانية وضع حل جذري لمواجهة مهربي البشر وقوارب الموت المتجهة إلى الشواطئ الأوروبية.

ودفع الاتحاد الأوروبي ثمنًا لانقسامه في هذا الملف، غير أن تدهور العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوربي بعد تنقيبها عن النفط والغاز في المياه اليونانية والقبرصية؛ ساعد، أيضًا، في تأجيج التوترات، وأبعد الأوروبيين عن التحكم بزمام الأمور في ملف الهجرة.

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