تكتل الوحدة الوطنية النيابي: نثني على الدور والمسؤولية التاريخيين الذين تولاهما أعضاء اللجنة العسكرية لإنهاء حالة الانقسام

أثنى تكتل الوحدة الوطنية النيابي، اليوم الجمعة، على “الدور والمسؤولية التاريخيين الذين تولاهما أعضاء اللجنة العسكرية لإنهاء حالة الانقسام فعليا على الأرض وتكون منطلقا نحو بناء دولة الاستقرار والأمن والامان والرخاء، وطنا حرا ينتقل أبناؤه فيه إلى أي مكان في أي وقت”.

التكتل، وفي بيان له تحصلت قناتنا على نسخة منه، قال: “نتقدم نيابة عن الليبيين جميعا بالشكر لأعضاء اللجنة العسكرية والبعثة الأممية التي تشرف على الاتفاق وكل من ساهم في الوصول إلى هذه اللحظة السعيدة من عمر الوطن”.

وأكد التكتل أنه يشد على يد اللجنة العسكرية في تنفيذ هذه الخطوة التاريخية والخطوات الاخرى المقبلة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، مشدداً على أنه سيقوم بالتواصل مع الجهات المعنية في كافة ربوع الوطن بهدف تعزيز خطوات اللجنة كأحد أهم أهداف تكتل الوحدة الوطنية الليبية النيابي.

وأشاد التكتل بالخطوات الإيجابية والأنباء المبشرة الواردة في هذا الإطار، وعن المساعي الحثيثة لإنهاء أي حساسية من انتقال أبناء الوطن الليبي خاصة المسؤولين عن إنجاح المرحلة الانتقالية والوحدة الوطنية والمصالحة من الانتقال إلى اي مدينة أخرى داخل حدود الوطن.

واختتم التكتل مذكراً بأن خطوة فتح الطريق الساحلي هي أحد الاستحقاقات الهامة في سبيل هدف أسمى يجب ان يسعى الجميع للالتزام به في موعده المحدد وهو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة وصولا إلى الانتخابات الوطنية العامة في 24 ديسمبر 2021.

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