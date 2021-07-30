أبو توتة: لا يوجد أحد في الرئاسي ولا في الحكومة يحسّ بضحايا كورونا

انتقد المستشار عبد الرحمن أبو توتة رئيس المحكمة العليا الأسبق في ليبيا، ممارسات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، خاصة في التعامل مع الأزمات الاجتماعية والصحية بليبيا في ظل تفشي وباء كورونا.

أبو توتة، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: ”لا أحد في الرئاسي ولا في الحكومة يحس بأوجاع المواطن، ولا سيما ضحايا الكورونا وكأن لسان حالهم يقول دبر حالك وأبعد عني”.

وأضاف: ”ما يصدق أحدهم أن توجه له دعوة لزيارة أي دولة قريبة أوبعيدة، فيهب مسرعا لتلبيتها، فالطائرة الرئاسية جاهزة وقريبا يصير عليها العراك”.

وتابع: ”ما نعرفه أن رؤساء الدول والحكومات يقطعون زياراتهم ويؤجلونها إذا وقع حادث جلل في بلدانهم إلا في ليبيا، وكأنهم يهربون من مواجهة مسؤولياتهم في مكافحة الوباء، ولولا بقية خجل لديهم لقالوا للناس لا تخرجوا أبدا من بيوتكم، ذلك هو العلاج القادرين عليه”.

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