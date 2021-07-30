مباركاً فتح الطريق الساحلي.. القائد العام: بلوغ السلام العادل لن يتحقق إلا بمغادرة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة غير مشروطة عاجلا غير آجل

أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أن العمل الوطني للقيادة العامة للقوات المسلحة الجاد متواصل دون توقف من أجل الحفاظ على وحدة التراب الليبي وتماسك النسيج الاجتماعي.

القائد العام، وفي كلمته التي تحصلت قناتنا على نسخة منه، أكد أيضاً “حرص الجيش الليبي الدائم على أن يظل مسار السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي لمعالجة كل القضايا العالقة”.

وأعلن القائد العام تجاوب القيادة العامة مع ما أفضت إليه مباحثات هذه اللجنة بشأن فتح الطريق الساحلي، مباركاً للشعب الليبي هذا الانجاز”.

وأكد القائد العام أن بلوغ السلام العادل لن يتحقق إلا بمغادرة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة غير مشروطة عاجلا غير آجل.

وطالب القائد العام المجتمع الدولي بضرورة مضاعفة جهوده لتحقيق هذا المطلب الشعبي الذي لا تنازل عنه

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