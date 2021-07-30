اشتباكات “الماية والزاوية” تصيب 3 وحدات بمحطة الكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه نتيجة للاشتباكات التي اندلعت ليلة البارحة، بمنطقتيْ الماية والزاوية؛ أصيبت ثلاث وحدات توليد بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة.

وكشفت الشركة أن هذا الضرر أسفر عن فقدان ما قيمته 300 ميجاوات من الشبكة العامة.

يأتي ذلك تصعيدًا للأزمة التي يعاني منها قطاع الكهرباء، لاسيما أن الشركة كانت قد كشفت أن عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية تتواصل، مما ينعكس سلبيًا على شبكة التوزيع ويزيد من معاناة المواطنين.

وأشارت إلى أن مجموعة خارجة عن القانون بالاعتداء على خط البيطرة من فرعية الجنوب وسرقة أسلاك كهربائية ضغط عالٍ مسافة 500 متر بدائرة توزيع الكريمية، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 750 متر على خط دغدوغ من 30/11 ماجر بدائرة توزيع جنوب زليتن.

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