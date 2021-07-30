الفارسي: انهيار الإخوان في ليبيا وشيك بعد سقوطهم في تونس

قال المحلل السياسي الليبي يوسف الفارسي، إن دعوات التظاهر في ليبيا تأتي في إطار التضامن مع الشعب التونسي الشقيق ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

الفارسي، وفي تصريحات لموقع “العين الإخباري”، قال: “أن ما تعرضت له دولة الجوار من مؤامرات داخلية وخارجية من خلال السيطرة على المشهد السياسي التونسي عبر حزب النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الذي خسر شعبيته من خلال الممارسات التي انتهجها من خلال العمل على انهيار المؤسسات الاقتصادية والصحية للدولة التونسية”.

وتابع: “أن أحداث تونس كانت لها انعكاساتها على جماعة الإخوان في ليبيا، وبالتالي انهيارهم الذي أصبح وشيكا نتيجة لسقوطهم، ما سيؤدي إلى إعادة الاستقرار والأمن في ليبيا، نتيجة توقف دعم هذه المليشيات”.

وكشف أن “حركة النهضة ساهمت في دعم وجلب المليشيات والأموال عن طريق زيارات قام بها أردوغان ولقائه براشد الغنوشي واستخدام الأراضي التونسية لضرب الجيش الوطني الليبي الذي ندد به جميع الوطنيين التونسيين الشرفاء الذين ساهموا مساهمة كبيرة في الإطاحة بهذا النظام الفاسد الذي دمر تونس الشقيق”.

واتخذ الليبيون من “انتفاضة الشعب التونسي”، عنوانا لدعوات التظاهر اليوم الجمعة في عموم المدن الليبية خاصة العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة المليشيات الإخوانية.

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