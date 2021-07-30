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الفارسي: انهيار الإخوان في ليبيا وشيك بعد سقوطهم في تونس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال المحلل السياسي الليبي يوسف الفارسي، إن دعوات التظاهر في ليبيا تأتي في إطار التضامن مع الشعب التونسي الشقيق ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

الفارسي، وفي تصريحات لموقع “العين الإخباري”، قال: “أن ما تعرضت له دولة الجوار من مؤامرات داخلية وخارجية من خلال السيطرة على المشهد السياسي التونسي عبر حزب النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الذي خسر شعبيته من خلال الممارسات التي انتهجها من خلال العمل على انهيار المؤسسات الاقتصادية والصحية للدولة التونسية”.

وتابع: “أن أحداث تونس كانت لها انعكاساتها على جماعة الإخوان في ليبيا، وبالتالي انهيارهم الذي أصبح وشيكا نتيجة لسقوطهم، ما سيؤدي إلى إعادة الاستقرار والأمن في ليبيا، نتيجة توقف دعم هذه المليشيات”.

وكشف أن “حركة النهضة ساهمت في دعم وجلب المليشيات والأموال عن طريق زيارات قام بها أردوغان ولقائه براشد الغنوشي واستخدام الأراضي التونسية لضرب الجيش الوطني الليبي الذي ندد به جميع الوطنيين التونسيين الشرفاء الذين ساهموا مساهمة كبيرة في الإطاحة بهذا النظام الفاسد الذي دمر تونس الشقيق”.

واتخذ الليبيون من “انتفاضة الشعب التونسي”، عنوانا لدعوات التظاهر اليوم الجمعة في عموم المدن الليبية خاصة العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة المليشيات الإخوانية.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • الشعب التونسى ادرك انه لاأمن وﻻامان الا بالتخلص من سرطان الاخوان لهذا يجد الغنوشى نفسه فى مأزق لا يستطيع ان يخرج منه فهو مثل الفأر الذى دخل المصيدة فحركة النهضة الاخوانية مثل الخفافيش لا تنشط الا فى الظلام وعندما عملت فى النور وتسلمت السلطة سقط عنها كل الاقنعة وظهر وجهها الصهيونى القذر افسدت كل شئ حتى القضاء وراينا سوء خلقهم وصلت لحد ضرب نائبة معارضة لهم قى البرلمان وعلى الهواء اى فجر بعد هذا رسول الله اوصى بالنساء خيرا فى خطبة الوداع وهؤلاء الاخوان المفسدين فى تونس لم يتعلموا الدرس الذى حدث فى مصر معقل الاخوان اين هم الان فى السجون او القبور .
    والمضحك ان الغنوشى يعترف بانه اخطأ هو وحزبه وهو لم يخطئ بل ارتكب جرائم تخضع لحد الحرابة من قتل معارضين وافساد فى الارض ونهب اموال الدولة واذا لم يطبق عليه وعلى حزبه حد الحرابة فلن يفلت من القصاص العادل امام الله فحقوق العباد لا تضيع ولو كانت مثقال خردلة ياتى بها الله يوم الحساب ووضع الميزان خاصة ان جرائم الغنوشى فى حق الملايين من ابناء الشعب التونسى سيأخذوا كل حسناته ويعطوه الكثير من سيئاتهم ليطرح فى النار فهو حمار لا ينطبق عليه شرط العفو فى الاية التالية لاية الحراية .الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم ….. والان يقدر عليهم الرئيس قيس سعيد بعد ان رفع عنهم الحصانة واصبحوا فى قبضة العدالة والجهات الامنية خارج سيطرتهم والشعب ضدهم .

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