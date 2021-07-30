«الكهرباء»: فقد 300 ميغاوات من محطة الزاوية بعد إصابة 3 وحدات بأعيرة نارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، تعرض ثلاث وحدات توليد بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة لعيارات نارية؛ ما تسبب في فقد ما قيمته 300 ميغاوات، متوقعة زيادة طرح الأحمال جراء الحادث.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الوحدات الثلاث تعرضت للإصابة بالأعيرة النارية جراء «الاشتباكات الدائرة بمنطقتي الماية والزاوية»، لافتة إلى أن ذلك تسبب في إصابة الوحدتين الأولى والثانية الغازيتين والوحدة الأولى البخارية.

وأشارت إلى عمل فنييها على تقييم الأضرار، والشروع في الإصلاحات الطارئة الموقتة لإعادة الوحدات للعمل، وناشدت الجهات المسؤولة فى الدولة التدخل لإيقاف هذه الأعمال «غير المسؤولة»، التى «أضرت بقطاع الكهرباء وعرقلت خطط الشركة لزيادة الإنتاج وإنهاء برنامج طرح الأحمال».

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