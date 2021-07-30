تقرير نيجيري: 80 إرهابي من مقاتلي بوكو حرام دخلو نيجيريا قادمين من ليبيا

ليبيا- كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “بانتش” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية عن وصول 80 إرهابيًا من مقاتلي بوكو حرام على دفعتين إلى نيجيريا قادمين من ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن هؤلاء دخلوا إلى نيجيريا في أبريل الماضي، بعد أن ساهموا في زعزعة الأوضاع الأمنية في ليبيا وإعلان انضمامهم مؤخرًا إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في غرب إفريقيا، متوقعًا وصول 120 آخرين منهم قريبًا، بعضهم من العرب.

وأضاف التقرير: إن هؤلاء الإرهابيين شرعوا بتدريب المجرمين الذين انتقلوا من ولاية ولاية زامفارا في الشمال الغربي لنيجيريا إلى ولاية بورنو في الشمال الشرقي لتلقي التدريبات، تمهيدًا لإعادة انتشارهم مع نظرائهم من عناصر التنظيمات الإرهابية في منطقة حوض بحيرة تشاد.

وبحسب التقرير تعتمد التنظيمات على شبكة اتصالات وطرق متقنة تمتد عبر غرب وشمال إفريقيا من خلال ليبيا والجزائر ومالي والنيجر ونيجيريا، لتسهيل تحركات مقاتليها، في وقت اقترح فيه تنظيم “داعش” الإرهابي” إقامة وجود له في ولاية بورنو للإشراف على أنشطته في حوض بحيرة تشاد وخارجها.

ترجمة المرصد – خاص

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