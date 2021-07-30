سيف الإسلام: ليبيا تحتاج إلى انتخابات حرة ونزيهة

أكد سيف الإسلام القذافي أن “ليبيا تحتاج إلى انتخابات حرة ونزيهة”، مشدد على أن “أي مجتمع قبلي مثل ليبيا يضيع بدون دولة”.

وجاء ذلك في أثناء مقابلة مع مجلة “نيويورك تايمز”، وقال الصحفي الأمريكي “روبرت وورث” إنها تمت في الزنتان‬ خلال شهر مايو الماضي.

ورأى سيف الإسلام أن “من لا يريدون انتخابات ويعارضون فكرة وجود رئيس ودولة وحكومة ذات شرعية مستمدة من الشعب، ليس من مصلحتهم أن تكون لدينا حكومة قوية”.

وأشار سيف الإسلام في حواره إلى أن “حرب 2011 انبثقت عن وجود توترات داخلية التقت مع أطراف خارجية انتهازية، من بينها ساركوزي (الرئيس الفرنسي في ذلك الحين)”.

ونوه إلى أن “مفهوم الدولة في ليبيا اختفى منذ عام 2011، والحكومات المختلفة التي حكمت البلاد منذ ذلك الحين لم تكن سوى مجموعة من المسلّحين يرتدون البدلات”.

وتطرق سيف الإسلام إلى رؤيتة المواطن الليبي لهؤلاء الحكام في العقد الماضي، قائلا: “معظم الليبيين يعتقدون أن النظام كان متساهلًا جدًّا وأنه كان ينبغي قتل جميع السجناء في سجن أبو سليم، خاصة بعد ما فعلوه في السنوات العشر الأخيرة”.

ووصف سيف الإسلام علاقته بالشعب الليبي بالسمك والبحر، قائلا: “نحن نشبه السمك والشعب الليبي يشبه البحر، من دونهم نموت، هنا نحصل على الدعم، هنا نختبئ، هنا نقاتل، نحن نحصل على الدعم من هذا المكان، الشعب الليبي هو البحرُ لنا”.