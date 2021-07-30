ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 July, 2021

رحبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ،بفتح الطريق الساحلي «سرت – مصراتة» الذي أعلنت عنه اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” .

وقالت اللجنة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،إن فتح الطريق الساحلي يشكل خُطوة جد هامة من أجل إنهاء مُعاناةِ المسافرين وبشكل خاص الحالات الإنسانية والصحية الحرجه ، وضمان لحماية حق التنقل والسفر دونما أي تحديات ومعوقات أمام المسافرين ، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية في شرق ووسط وغرب البلاد، وكما تُمثل هذه الخطوة تنفيذا لأحد أهم بنود إتفاق وقف إطلاق النار ،وأحد أبرز مقررات ومخرجات الإتفاق السياسي الليبي .

و توجهت ؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بخالص التحايا والتقدير لكل الجهود المخلصة من جميع الاطراف والقوي الوطنية، وفي مقدمتها اللجنة العسكرية المشتركة(5+5) ، والتي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي .

و أكدت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أهمية وضع الترتيبات الأمنية من جانب وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة ومديريات الأمن ، من أجل ضمان سلامة المسافرين ومستخدمي الطريق الساحلي سرت مصراتة ، وذلك لضمان عدم حُدوث أي خروقات أمنية .