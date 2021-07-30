تقرير تحليلي: إيران ساعية لابتلاع ليبيا ومصر وإثيوبيا

ليبيا – حذر تقرير تحليلي نشره موقع “ووتش أورشليم” الإخباري الإسرائيلي الناطق بالإنجليزية من امتداد مستقبلي محتمل للنفود الإيراني ليشمل ليبيا ومصر وإثيوبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح أن إيران بوصفها قوة عظمى إسلامية راديكالية ذات سياسة خارجية استفزازية ومندفعة، تسعى إلى ضم ليبيا ومصر وإثيوبيا إلى سيطرته الممتدة من العراق لفلسطين ولبنان وسوريا والصومال واليمن.

واستند التقرير على امتلاك إيران إمبراطورية من الدول بالوكالة والجماعات الإرهابية التي ترعاها في جميع أنحاء المنطقة في الدول الـ6، ما يجعلها متعطشة لإضافة المزيد من الدول إلى فتوحاتها، وهذه الدول ستكون ليبيا ومصر وإثيوبيا على الأرجح.

واختتم التقرير بالإشارة إلى رغبة إيران في السيطرة على مناطق بحرية إضافية في شمال إفريقيا وجنوبها الغربي، في ظل سيطرتها على مضيق هرمز ومساعي الحوثيين التابعين لها للسيطرة على مضيق باب المندب، ما يعني أن السيطرة على البحر الأبيض المتوسط مهم بالنسبة لها.

ترجمة المرصد – خاص

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