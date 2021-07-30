تقرير روسي: أنانية دول الاتحاد الأوروبي تسببت بالأزمة الليبية وصعبت حلها

ليبيا- اتهم تقرير تحليلي نشرته مؤسسة “فالداي ديسكاشن كلوب” البحثية الروسية الاتحاد الأوروبي بالتسبب في الأزمة الليبية وتعميقها وتصعيب الوصول لحل لها.

التقرير المنشور باللغة الإنجليزية تابعته صحيفة المرصد، وأشار إلى تسبب الاختلافات “الأنانية” في آراء الدول الأعضاء و”حماقة” الديموقراطية الأوروبية، وغياب آلية مشتركة للسياسة الخارجية والأمنية في إعاقة قدرة الاتحاد الأوروبي على منع وإدارة سلسلة من الأزمات منها الأزمة الليبية.

وتابع التقرير: إن الاختلافات في الرأي بين فرنسا وإيطاليا وألمانيا قاد لفشل الاتحاد الأوروبي في تطوير سياسة خارجية مشتركة فيما يتعلق بليبيا. مؤكدًا أن هذا الفشل قاد لتفاقم الأزمة بشكل كبير وهو الأمر الذي لم يحفز دول الاتحاد لتطوير سياسة متماسكة لمعالجته.

ترجمة المرصد – خاص

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