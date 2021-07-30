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اللافي: الرئاسي وحكومة الوحدة داعمان بشكل مطلق لقرارات الرئيس التونسي سعيد

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي على دعم المجلس وحكومة الوحدة الوطنية المطلق للقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرًا.

بيان صحفي صادر عن الرئاسة التونسية اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن موقف اللافي جاء خلال لقاء جمعه بسعيد، وفيه بين الأول أن تصريحات بعض الشخصيات لا تلزم الدولة الليبية، فضلًا عن تجديده التضامن الكامل للشعب الليبي مع الشعب التونسي ومساندته له فيما يرنو إليه من تنمية وازدهار.

بدوره أكد سعيد حرص تونس الثابت على مواصلة تدعيم علاقات الأخوة والتآزر والإيثار التي تجمعها بليبيا، وعزمها الراسخ على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل والتصدي لمحاولات استهداف الأمن والاستقرار في البلدين والمسّ من وحدتيهما وسيادتيهما.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • انت حمار ياحمار انت لافى عندك مخ ولانظر للن قرارات قيس سعيد موجه ضد اخوانك فى تونس واولهم الغنوشى انت عبيط المفروض من يؤيد حفتر وعقيلة صالح والمنفى اما انت والدبيبة المفروض تبكوا !!

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  • خيرك ي اتفووووو شاد السلوم بالعرض تنيك انت وعقيلتك وصالحك ونفتك ولافيك وحفترك ي كمشة زوامل مش تبو حرية ي بغل انت واياهم اهو اتحررت ي ميبون انت واياهم بالمختصر زي الحمار زي زبله مفيش فرق

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