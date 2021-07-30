المنفي لـ أردوغان: استقرار تونس من استقرار ليبيا وزعزعة أمنها سيؤثر على المنطقة ككل

ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الخميس اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا والملفات المشتركة.

الجانبان أكدا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي خلال الاتصال على حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، كما تبادلا الرؤى تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

من جانبه، أشاد الرئيس أردوغان، بالعلاقات الاستثنائية بين البلدين، مؤكدًا الدعم التام للمجلس الرئاسي وللاستقرار في ليبيا.

كما تباحث الطرفان مستجدات الوضع في تونس، وفي هذا الإطار؛ حيث أكد المنفي الحرص الشديد على استقرار الوضع في تونس، مشددًا على أن استقرارها من استقرار ليبيا، وأن زعزعة الاستقرار في الشقيقة تونس سيؤثر على المنطقة ككل.

وفي نهاية الاتصال اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق بشكل دوري ومستمر لمتابعة كافة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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