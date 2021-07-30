شركة الكهرباء: اشتباكات الماية – الزاوية سيترتب عليها زيادة في طرح الأحمال

قالت الشركة العامة الكهرباء، اليوم الجمعة، إن الشبكة فقدت 300 ميجاوات جراء الاشتباكات الدائرة في منطقتي الماية والزاوية، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في طرح الأحمال.

شركة الكهرباء، وفي بيان لها، اليوم الجمعة، أضافت: ”فى الوقت الذى تسعى فيه الشركة لرفع القدرات الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتفاجئ ليلة البارحة بإصابة ثلاثة وحدات توليد بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة بعيارات نارية”.

وأشارت إلى أن الإصابات جاءت نتيجة الاشتباكات الدائرة بمنطقتي الماية والزاوية وأحدث إصابة الوحدتين الأولى والثانية الغازيتين والوحدة الأولى البخارية”.

وشددت على أن تلك الأحداث أفقدتنا ما قيمته “300 ميجاوات” الأمر الذى سيترتب عليه الزيادة فى طرح الأحمال”.

واكدت الشركة، أنه جارِ العمل على تقييم الأضرار والقيام بأعمال الإصلاحات الطارئة المؤقتة لإعادة الوحدات للعمل.

وناشدت الشركة كافة الجهات المسؤولة فى الدولة التدخل لإيقاف هذه الأعمال التي وسفتها بـ”غير المسؤولة” التى أضرت بقطاع الكهرباء وعرقلة خطط الشركة لزيادة الإنتاج وإنهاء برنامج طرح الأحمال.

وكان شهود عيان، أكدوا أن الاشتباكات الجارية منذ ساعات بين ” كتيبة محمد بحرون الملقب بـ “الفار” وكتيبة 55 التابعة لـ “معمر الضاوي” في منطقة الماية ومحيط كوبري الـ “27 في الطريق الساحلي، استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأوضح شهود عيان، أن هناك عددا من قذائف الهاون سقطت داخل الأحياء السكنية، ولم يصدر حتى الآن أي بيان عن وزارة الداخلية أو المنطقة العسكرية الغربية أو جهاز دعم الاستقرار يوضح حقيقة هذه الاشتباكات وأسبابها، خاصة وأن المتقاتلين يتبعون هذه الجهات.

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