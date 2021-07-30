بعيو: قيس ثم سيف ضربتان موجعتان

وصف الصحفي الليبي ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام سابقا محمد عمر بعيو، مدينة الزنتان بأنها ” استدعت الحكمة في ساعة الغضب، واستمعت بالعقل إلى نبوءة الأسير”.

وقال بعيو في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الزنتان، استدعت الحكمة في ساعة الغضب، واستمعت بالعقل إلى نبوءة الأسير، سيغدر بكم كما غدروا بي الإخوان، وهذا ما حدث بعد ثلاث سنين، أحسنت إليه وحافظت عليه، ما قتلته ولا باعته بأغلى الأثمان.. قيس ثم سيف ضربتان موجعتان”.

يشار إلى أن سيف الإسلام، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، كشف -في حوار نشرته صحيفة نيويورك تايمز- عن رغبته في العودة إلى الساحة السياسية.

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