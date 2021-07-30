عون: ليبيا قد ترفع إنتاجها النفطي إلى مليون و600 ألف برميل يوميًا بحلول منتصف العام 2022

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون أن ليبيا قد ترفع إنتاجها النفطي إلى مليون و600 ألف برميل يوميًا بحلول منتصف العام 2022.

عون اشترط في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية، أن يتم توفير التمويل اللازم لتحقيق هذا الرفع، مبينًا أن المناقشات بشأن إعفاء ليبيا المحتمل من حصص التخفيضات بموجب اتفاق تحالف “أوبك بلس” ستبدأ بالنظر إلى أن البلاد ما تزال تواجه صعوبات.

وأشار عون إلى تقديم حكومة الوحدة الوطنية أموالًا طارئة لمؤسسة النفط في طرابلس لتطوير قطاع الطاقة تقدر بمليار و480 مليون دينار، بانتظار إقرار ميزانية العام 2021.

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