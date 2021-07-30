سيف الإسلام : بلادنا أُغتصبت وأُذلت والشعب الليبي مثل البحر بالنسبة لنا

ورأى سيف الإسلام أن إدارة الرئيس باراك أوباما، وليس معمر القذافي، هي من يتحمل مسؤولية الدمار الذي حلّ بليبيا، وعن من وصفهم الصحفي بـ”المتمردين” الذين أصروا على رفض أي هدنة قبل تنحي القذافي قال: “كان العالم بأسره يقف معهم وإن وسائل الإعلام العربية شيطنت نظام القذافي إلى درجة جعلت من المستحيل إقامة حوار بين الجانبين”.

وأضاف: ” عقدوا العزم على تدمير الدولة وأن أي مجتمع قبلي مثل ليبيا يضيع بدون دولة، ما حدث في ليبيا لم يكن ثورة. يمكنك أن تسميها حربًا أهلية أو أيام شؤم، لكنها لم تكن ثورة”.

ووصف سيف الإسلام ربيع وصيف 2011 بمسلسل من الأزمات السريالية في البداية، لافتًا إلى أنه كان تلقى اتصالات هاتفية من زعماء أجانب كانوا يعتبرونه على الأرجح وسيطًا بينهم وبين أبيه، وأحد المتصلين المعتادين كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال عنه: “في البداية كان في صفّنا ضد التدخل الغربي، ثم بدأ يقنعني بمغادرة البلاد”، مضيفًا: “أردوغان وصف الانتفاضات بأنها مؤامرة خارجية تُحاك منذ زمن بعيد”.

ورأى سيف الإسلام أن حرب 2011 قد انبثقت عن التقاء توترات داخلية كانت تعتمل منذ وقت طويل مع أطراف خارجية انتهازية من بينهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وتابع : “كانت عدّة أمور تحدث في آن واحد زوبعة عارمة”.

وقال سيف الإسلام إنه لم يكن على اتصال بالعالم الخارجي خلال السنوات الأولى من اعتقاله، وأنه قضى بعض هذه الفترة في مكان أشبه بالكهف، وهي غرفة تحت الأرض شُقّت وسط الصحراء أسفل منزل في بلدة الزنتان لم يكن بالغرفة أي نوافذ، ولم يكن يميّز الليل عن النهار أغلب الوقت. كان وحيدًا تمامًا، وأدرك أنه قد يموت في أي لحظة، فازداد إيمانًا.

وأشار الكاتب أنه وذات يوم في مطلع عام 2014، تلقى زيارةً غيرت مجرى حياة سيف الإسلام اندفع رجلان من كتيبة الزنتان إلى غرفته الصغيرة. بدا عليهما الغضب والانزعاج وأرادا التحدث وشارك هذان الرجلان في حركة التمرد ضد القذافي، لكن وحدة الثوار لم يعد لها مكان الآن كان لأحدهما ابن أصيب بطلقة في رأسه أثناء تبادل إطلاق النار مع ميليشيا منافسة من مصراتة ، أعرب الرجلان عن شعورهما بالحسرة، ولم يكن هذا الشعور نابعًا من خسارتهما الشخصية فحسب. وقفا محنيّي الظهر داخل الغرفة – التي كانت تتسع بالكاد لثلاثتهم – وأخذا يسبّان الثورة ويقولان إنها كانت غلطة وإن سيف الإسلام وأباه كانا محقّين.