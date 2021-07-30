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المشير حفتر يرحب بفتح الطريق الساحلي ويؤكد لا سلام شامل مالم يغادر المرتزقة الأراضي الليبية

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، دعم كل خطوة في اتجاه جمع شمل الليبيين وكسر الحواجز بينهم، معلنًا تأييده لفتح الطريق الساحلي بين شرقي وغربي البلاد، مشيرًا إلى أنه لا مجال للوصول إلى السلام الشامل ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية دون شرط.

حفتر في كلمة متلفزة نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية: “ندعم كل خطوة في اتجاه جمع شمل الليبيين وكسر الحواجز بينهم، وتعزيز ثقتهم في أنفسهم بأنهم قادرون على تجاوز أقسي المحن والتغلب على أشد الصعاب… نعلن تجاوب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية مع ما أفضت إليه مباحثات لجنة 5+5 بشأن فتح الطريق الساحلي. نبارك للشعب الليبي فتح الطريق الساحلي”.

وأضاف حفتر: “بلوغ السلام العادل الشامل الذي يطمح إليه الليبيون لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية مغادرة غير مشروطة عاجلًا وليس آجلًا”.

القائد العام طالب المجتمع الدولي أن يعي جيدًا أننا نعني ما نُكرره مرارًا بأنه لا سلام مع المحتل، ولا سلام مع المرتزقة، ولا سلام إلا والسلاح بيد الدولة، وفقًا لقوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لا سلام مع المليشيات المسلحة ولا سلام مع الإخوان المجرمين وسيأتي اليوم الذي يحتفل فيه الليبيون بتطهير كامل بلادهم من المليشيات والإخوان مثل مصر وتونس
    وحفتر المشير في حلوقكم أيها الصعاليك الأوباش

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  • مفتري وكذاب ومجرم حرب ماجلب مرتزقة الفاغنر واعطى قاعدة للامارات فى المرج الا انت قاتل اطفال ليبيا وتريد ان تورثها لاولادك شائب خرفان ولا سلام إلا والسلاح بيد الصعلوك خفتر ..تحلم والله تحلم يادجال والايام ستثبت لك ذلك

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