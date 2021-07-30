ليبيا – أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة أمس الخميس وصول 100 ألف لتر من غاز الأكسجين عبر منفذ امساعد البري لحل مشكلة الأكسجين بمراكز العزل، خاصة بالمنطقة الغربية التي تعاني من تفاقم الوضع الوبائي وتزايد في استهلاك الأكسجين.

وزارة الصحة قالت عبر مكتبها الإعلامي: إن هذا الإجراء جاء بناءً على اتفاق وزير الصحة علي الزناتي وزيرة الصحة المصرية بشأن توريد الأكسجين من مصر بشكل عاجل.

وأضافت الوزارة: “سيتوالى دخول المزيد من الشحنات بشكل يومي ورفع معدلها خلال الأيام القادمة، وسيتم توجيهها فورًا إلى المناطق التي تعاني من نقص المادة”.