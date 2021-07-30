ترحيب البعثة بفتح الطريق الساحلي رسميا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفتح الطريق الساحلي رسميا اعتبارا من اليوم، مهنئة الشعب الليبي والسلطات والمؤسسات الوطنية والمحلية والأطراف المعنية بالمشاركة في هذه الخطوة الهامة.

هذا وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، أن افتتاح الطريق الساحلي يعد خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها، وصولا لإجراء الانتخابات في ال24 من ديسمبر.

كما أكد في بيان للبعثة أن فتح الطريق الساحلي خطوة حيوية لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا أن الخطوة الرئيسية التالية في عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هي الشروع في سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.

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