«أبو شحمة»: لجنة «5+5» تواصل عملها لإخراج المرتزقة من ليبيا

أكد اللواء أحمد ابوشحمة، عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، أن اللجنة مازالت تواصل العمل المناط بها حتى بعد فتح الطريق الساحلي فيما يتعلق بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وهنأ «ابوشحمة»، في تصريحات نقلتها خاص وكالة الانباء الليبية، كافة الليبيين بفتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت – مصراتة لينهي معاناة عاشها المواطنين منذ اكثر من عام ونصف ، متمنيا من كافة الجهات والمؤسسات بتقديم كافة الاحتياجات الضرورية والإنسانية لكل المدن .

وقال اللواء ” احمد ابوشحمة ” خلال الاحتفال الذي أقيم ظهر اليوم بمنطقة الخمسين غرب مدينة سرت – إن بلادنا تمر بأزمة صحية متعلقة بالانتشار الكبير لفيروس كورونا ونتمنى من كافة الجهات الرسمية في الدولة العمل على توفير كافة الاحتياجات الطبية من لقاحات ومستلزمات طبية .

وأضاف أنه تم التواصل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا ” كوبيتش” من اجل المساعدة في التواصل مع الدول ذات العلاقة والتي لديها مرتزقة وقوات على الأراضي الليبية للعمل على إخراجها .

وبين اللواء ” ابوشحمة ” ان فرق الهندسة العسكرية وفرق نزع الألغام لازالت تواصل عملها في المسح الشامل لنزع الألغام لتأمين حركة المواطنين المسافرين ومربي الابل والاغنام جنوب الطريق الساحلي .