«الصحة» تبدأ في استيراد الأكسجين من مصر لسد العجز بمراكز العزل

بدأت وزارة الصحة مساعيها لحل مشكلة الاكسجين بمراكز العزل خاصة بالمنطقة الغربية التي تعاني من تفاقم الوضع الوبائي وتزايد في استهلاك الاكسجين.
وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار السعي لحل مشكلة الاكسجين بمراكز العزل خاصة بالمنطقة الغربية التي تعاني من تفاقم الوضع الوبائي وتزايد في استهلاك الاكسجين.
وأكدت الوزارة أنه تم الاتفاق بين وزير الصحة ا.د علي الزناتي ووزيرة الصحة المصرية بشأن توريد الاكسجين من مصر بشكل عاجل.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر بوزارة الصحة تأكيدها بدء الوزارة في استيراد مادة الأكسجين من الخارج لسد العجز في مستشفيات العزل بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا.
وأكدت المصادر أنه تم عبر منفذ امساعد البري دخول أول شحنة تقدر ب100.000 لتر من مصر على ان يتوالى دخول المزيد من الشحنات بشكل يومي ورفع معدلها خلال الايام القادمة.
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