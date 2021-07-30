«الصحة» تبدأ في استيراد الأكسجين من مصر لسد العجز بمراكز العزل

بدأت وزارة الصحة مساعيها لحل مشكلة الاكسجين بمراكز العزل خاصة بالمنطقة الغربية التي تعاني من تفاقم الوضع الوبائي وتزايد في استهلاك الاكسجين.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار السعي لحل مشكلة الاكسجين بمراكز العزل خاصة بالمنطقة الغربية التي تعاني من تفاقم الوضع الوبائي وتزايد في استهلاك الاكسجين.

وأكدت الوزارة أنه تم الاتفاق بين وزير الصحة ا.د علي الزناتي ووزيرة الصحة المصرية بشأن توريد الاكسجين من مصر بشكل عاجل.