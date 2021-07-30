محمد عون: حكومة «الدبيبة» قدمت أموالا طارئة لمؤسسة النفط بقيمة 1.48 مليار دينار 

قال وزير النفط والغاز، محمد عون، إن ليبيا قد ترفع إنتاجها النفطي إلى 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف العام 2022 إذا حصلت على التمويل اللازم.

وذكر الوزير، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، أن حكومة الوحدة الوطنية قدمت حتى الآن أموالًا طارئة بقيمة “1.48” مليار دينار ليبي للمؤسسة الوطنية للنفط، وبانتظار الموافقة على موازنة 2021 لزيادة هذا الدعم.