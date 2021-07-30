محمد عون: حكومة «الدبيبة» قدمت أموالا طارئة لمؤسسة النفط بقيمة 1.48 مليار دينار 

قال وزير النفط والغاز، محمد عون، إن ليبيا قد ترفع إنتاجها النفطي إلى 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف العام 2022 إذا حصلت على التمويل اللازم.
وذكر الوزير، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، أن حكومة الوحدة الوطنية قدمت حتى الآن أموالًا طارئة بقيمة “1.48” مليار دينار ليبي للمؤسسة الوطنية للنفط، وبانتظار الموافقة على موازنة 2021 لزيادة هذا الدعم.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أن صافي ايرادات شهر يونيو للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل الى مستويات قياسية مدفوعاً بطلب قوي وزيادة في الإنتاج والاسعار العالمية، حيث سجل مستوى 2,069,856,297.84 دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت الى 66,246,667.01 دولار امريكي.
في حين حققت المؤسسة الوطنية للنفط عوائد من البتروكيماويات 2,656,042.10 دولار امريكي إضافةً الي 3,251,283.50 يورو، مما يعني أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الامريكي قد وصل إلى 2,138,759,006.95 دولار أمريكي، و 3,251,283.50 يورو. في حين تم توجيه المتاح من المنتجات النفطية المكررة محليًا للسوق المحلي بالكامل.
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