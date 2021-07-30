ليبيا تسجل إيرادات نفط قياسية

لم يمر ارتفاع أسعار النفط في يونيو على ليبيا مرور الكرام فقد ساهم في تحقيق مستويات ايرادات قياسية ، حيث بلغ متوسط سعر البرميل عالميا أكثر من 71 دولار بنسبة ارتفاع فاقت 7% بالمقارنة مع مايو.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط -الجمعة- عن إيرادات يونيو التي بلغت أكثر من 2.1 مليار دولار ، فقد بلغت إيرادات النفط وحدها 2 مليار و 69 مليون وبلغت إيرادات الغاز أكثر من 66 مليون دولار وبلغت ايرادات البتروكيماويات التي توزعت بين عملتي اليورو والدولار بما يزيد مجموعهما عن 5 ملايين بالنقد الأجنبي وتمول إيرادات النفط والغاز الخزانة العامة بما نسبته 95٪بالمقارنة مع إيرادات باقي الموارد .

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط و وزارة النفط والغاز لزيادة إنتاج البلاد إلى مستويات مليون و 500 ألف برميل يوميا.

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