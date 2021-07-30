«إيرادات قياسية».. ملياري دولار وأكثر من 3 ملايين يورو إجمالي إيرادات النفط والغاز خلال أبريل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، تسجيل مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات مستويات قياسية، خلال شهر يونيو الماضي، ليسجل إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية مليارين و138 مليون دولار، و3 ملايين و251 ألف يورو.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إن المستويات القياسية التي سجلها صافي إيرادات شهر يونيو الماضي، من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات جاءت مدفوعة بطلب قوي وزيادة في الإنتاج والأسعار العالمية.

ووفق البيان سجلت مبيعات النفط الخام مليارين و69 مليونا و856 ألف دولار، ومبيعات الغاز والمكثفات 66 مليونا و246 ألف دولار، في حين حققت المؤسسة عوائد من البتروكيماويات تصل إلى مليونين، في حين تم توجيه المتاح من المنتجات النفطية المكررة محليًا للسوق المحلي بالكامل.

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فيما جدد المهندس مصطفى صنع الله، التأكيد على أن «النفط هو محور العملية التنموية في البلاد، ويمثل أولوية قصوى لاستقرار ليبيا»، مضيفا «بعون من الله ودعم الحكومة قادرون على المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادتها».

وتابع صنع الله، أن المؤسسة ستواصل العمل مع الحكومة لضمان إيرادات منتظمة للخزانة العامة، مع صيانة البنية التحتية، منتظرا «دعم وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التخطيط في توفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ خططنا»، وفق قوله.

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