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تطعيم 1500 شخصاً ضد فيروس كورونا في بني وليد

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مستشفى بني وليد العام أن عدد من تلقوا جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمجمع العيادات الخارجية بمستشفي بني وليد العام قد وصل إلى 1500 شخصاً خلال الــــ”4: ساعات من صباح الجمعة، بداية التطعيم بلقاح سبوتنك الروسي الجرعة الأولي.

وأضاف المكتب الإعلامي بالمستشفى أنه ومند ساعات الصباح الباكر توافد المواطنين علي مجمع العيادات الخارجية بالمستشفي لتلقي القاح الروسي مع الأخد بالتدابير الوقائية لفيروس كورونا ، فيما أكد المهندس محمد المبروك مدير عام المستشفي على تواصله بشكل مستمر مع لجنة التطعيمات لتوفير الدعم لهم من أجل نجاح الحملة وحصول كافة المواطنين على اللقاح .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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