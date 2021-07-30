عزمي بشارة من قطر: الرئيس التونسي يوسع خرق البند 80 من الدستور

قال عزمي بشارة، المدير السابق لتلفزيون الشرق القطري، والمقرب من أمير قطر، إن: “من ينتظر أن يعلن له الرئيس التونسي عن أهدافه دفعة واحدة واهم. فهو سوف يستمر باتباع سياسة الخطوة خطوة وخلق الوقائع على الأرض” وفق قوله.

أضاف بشارة الذي شغل في الماضي عضو الكنيست الإسرائيلي، ومقرب من الإخوان، على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة قائلًا: “اليوم وسع خرق البند 80 من الدستور، بعد أن راقب ردود الفعل. إذ أعلن أن تجميد البرلمان مدة 30 يوما قابلة للتمديد. وهذا يعني انه سوف يمددها. تعيين وزير دفاع جديد، ثم وزير داخلية وإقالة مدير المخابرات التابعة للداخلية لا يعني سوى ضمان ولاء شخصي للمؤسسات الأمنية” على حد تعبيره.

وواصل بشارة محرضاً: “ما علاقة هذه الخطوات بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية وكوفيد 19 (الخطر الداهم كما عرّفه)؟ إن لها أهداف أخرى. ومن يواصل التكهن، والنقاش على تفسير البند 80 يطحن ماءً.”