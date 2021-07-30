السفير الأميركي: فتح الطريق الساحلي يساعد على إعادة توحيد البلاد تجارياً واجتماعياً

أشاد السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، بفتح الطريق الساحلي اليوم، مؤكدا أنه «سيساعد على إعادة توحيد البلاد تجارياً واجتماعياً».

وقال السفير نورلاند، في تغريدة للسفارة الأميركية على تويتر، «تنضم الولايات المتحدة إلى جميع الليبيين في الترحيب بافتتاح الطريق الساحلي»، مثنيا على اللجنة العسكرية المشتركة و«القادة الذين جعلوا ذلك ممكناً».

وتابع أن فتح الطريق الساحلي، «سيساعد على إعادة توحيد البلاد تجارياً واجتماعياً، ويمهد الطريق لمزيد من التقدم في المهام العاجلة المتمثلة في اعتماد ميزانية الدولة وتحديد الأساس الدستوري والقانوني لانتخابات ديسمبر».

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وفي وقت سابق من اليوم أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في بيان، فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، ابتداءً من اليوم الجمعة في الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وصدر البيان في ختام أعمال الجولة الحادية عشرة للجنة بمدينة سرت خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن الإعلان جاء تتويجًا لجهودها في فتح الطريق عبر وضع خطط العمل لصيانته وإزالة الألغام ومخلفات الحرب منه وتجهيز البوابات وأماكن إقامة الأفراد وأعضاء اللجان المختلفة وغيرها من الأعمال.

وقالت اللجنة إن الطريق الساحلي يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، مؤكدة أن هذه اللجنة ستضطلع بكل الإجراءات الأمنية بـ«حرفية» و«حيادية تامة» لضمان سلامة وأمن المارة.

فيما لاقى فتح الطريق الساحلي ترحيبا من كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، والبعثة الأممية والمشير خليفة حفتر.

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