الولايات المتحدة الأمريكية ترحّب بافتتاح الطريق الساحلي

أعلن السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، ترحيب بلاده بافتتاح الطريق الساحلي.

نورلاند، وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “تنضم الولايات المتحدة إلى جميع الليبيين في الترحيب بافتتاح الطريق الساحلي وتثني على اللجنة العسكرية المشتركة و القادة الذين جعلوا ذلك ممكناً”.

وأضاف: “سيساعد ذلك على إعادة توحيد البلاد تجارياً واجتماعياً، ويمهد الطريق لمزيد من التقدم في المهام العاجلة المتمثلة في اعتماد ميزانية الدولة وتحديد الأساس الدستوري والقانوني لانتخابات ديسمبر”.

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