الوطنية للنفط تعلن تجاوز إيرادات يونيو الماضي 2.13 مليار دولار أمريكي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أن صافي إيرادات شهر يونيو للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية مدفوعاً بطلب قوي وزيادة في الإنتاج والاسعار العالمية، حيث حيث حققت أكثر من 2.13 مليار دولار أمريكي.

المؤسسة، وفي بيان لها، أضافت: “أنها حققت إيرادات 2 مليار دولار من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت إلى 66 مليون دولار امريكي، في حين حققت المؤسسة الوطنية للنفط عوائد من البتروكيماويات 2 مليون دولار أمريكي إضافةً إلى 3 مليون يورو، في حين تم توجيه المتاح من المنتجات النفطية المكررة محليًا للسوق المحلي بالكامل”.

وذكرت المؤسسة في البيان، أن “إيرادات شهر يونيو لا تتضمن الاتاوات والضرائب كما أن هناك 194 مليون دولار من إيرادات شهر مايو تم إظهارها في تحصيلات شهر يونيو نتيجة أن تاريخ استحقاقها تزامن مع عطلة في بداية شهر يونيو، الأمر الذي يستوجب توثيقها في تاريخ تحصيلها”.

كما أن “مصفاة الزاوية بالرغم من التوقفات الطارئة إلا أنها وبتكاثف الجهود بين شركة الزاوية لتكرير النفط والشركة العامة للكهرباء استمرت في تشغيل وحدات التكرير بالطاقة التكريرية المتاحة للوحدتين تجاوزت الـ100 ألف برميل يومي، مما خفف العبء على استيراد المحروقات بالرغم من بعض التوقفات الطارئة نتيجة اختلالات في الكهرباء فضلاً عن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، والتي قُدِرت قيمتها في شهر يونيو بـ 24 مليون دولار أمريكي”.

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