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غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي توقف البناء العشوائي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي في مدينة بنغازي أن الدوريات التابعة لغرفة عمليات جهاز الحرس البلدي قامت بإيقاف بناء العديد من الأكشاك لعدم وجود تراخيص وإجراءات قانونية أخرى.

وقال رئيس غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي المقدم “منير القرقوري” إنه سيتم إزالة أي بناء عشوائي و إحالة المخالفين إلى النيابة العامة وتحميلهم مصاريف الهدم، منوهاً بأن على من لديه إجراءات كشك أو ترخيص بناء التوجه لمقر الغرفة الكائن بمنطقة بوعطني مقابل معسكر الصاعقه مصحوباً بصورة من الإجراءات .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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