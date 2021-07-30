غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي توقف البناء العشوائي

ذكر المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي في مدينة بنغازي أن الدوريات التابعة لغرفة عمليات جهاز الحرس البلدي قامت بإيقاف بناء العديد من الأكشاك لعدم وجود تراخيص وإجراءات قانونية أخرى.

وقال رئيس غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي المقدم “منير القرقوري” إنه سيتم إزالة أي بناء عشوائي و إحالة المخالفين إلى النيابة العامة وتحميلهم مصاريف الهدم، منوهاً بأن على من لديه إجراءات كشك أو ترخيص بناء التوجه لمقر الغرفة الكائن بمنطقة بوعطني مقابل معسكر الصاعقه مصحوباً بصورة من الإجراءات .

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