«المواصلات»: إلزام جميع ركاب الرحلات الداخلية بإجراء اختبار «PCR» سريع الخاص بكورونا

أعلنت شركة الخطوط الأفريقية إن وزارة المواصلات قررت فرض الاختبار السريع أو اختبار (PCR) الخاص بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك خلال 48 ساعة من أخذ العينة لجميع الركاب.

وأوضحت الشركة في بيان مساء الخميس، أن رئيس مصلحة الطيران المدني وجَّه خطابًا إلى مدراء شركات الطيران والمطارات بهذا الشأن، وجاء فيه أن القرار يسري على الرحلات الداخلية في جميع المطارات الليبية ابتداء من يوم الأحد (الأول من أغسطس 2021).