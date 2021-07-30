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المشري: على حكومة الدبيبة تأمين الطريق الساحلي ضد أي خروقات من المرتزقة

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، إنه يهنئ الشعب الليبي في هذا اليوم المبارك بمناسبة إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت، آملاً أن يكون بادرة خير وسبيلاً لرفع المعاناة عن المواطنين القاصدين غرب وطننا الحبيب أو شرقه، وخطوة مشجعة نحو المصالحة الوطنية، وفق قوله.

وكعادته لم يفوت المشري الفرصة دون التطرق للتعليق على أمر أخر، فقال في بيانه: “بهذه المناسبة؛ أوجه خالص الشكر لأعضاء اللجنة العسكرية 5+5 وعلى رأسهم اللواء “أحمد أبوشحمة” على ما قدموه من جهود طيلة الفترة الماضية بشأن هذا الملف، وإدارتهم له بكل احترافية، وتغليبهم لمصلحة الوطن والمواطن”.

وواصل قائلًا: “كما أدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى القيام بواجبها الشرعي في تأمين الطريق وحفظ سلامة المارين به والتأكد من إزالة جميع الألغام والمفخخات التي زرعتها قوات المرتزقة في وقت سابق، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدّي لأية خروقات” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • المرتزقة ياواطي يا منحط يا خسيس ياكذاب هم الذين موجودين في خط ابوقرين يعني السوريين والتشاديبن هم من أستقدمتوهم أنت يا نذل أما جبهه سرت فهم جيش ليبيا الوطني يا مستنقع القذارة يا عميل تركيا يا كلب أردوغان

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