وزارة الرياضة تؤكد متابعتها لتحقيقات حول وفاة اللاعب النقريش

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الرياضة، ربيع خليفة، إن الوزارة تتابع نتائج التحقيقات في واقعة وفاة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة، أيمن النقريش.

وأضاف خليفة أن مركز الرعاية الصحية الأولية، ومنه قسم الأمراض السارية والمتوطنة لم يقم بدوره اتجاه بعثة الفريق ولم يحصنه صحيا، إذ حملت وزارة الرياضة المسؤولية كاملة لمكتب الرقابة الصحية بالمنافذ الذي لم يتأكد من وضع الفريق قبل مغادرته مطار طرابلس الدولي.

هذا وطمئن الناطق الرسمي باسم الوزارة المواطنين والوسط الرياضي في ليبيا عن حالة المصابين الآخرين من بعثة المنتخب بأنها مستقرة، مؤكدا أنهم يحظون برعاية طبية كاملة وسيتم نقلهم لإيطاليا لمواصلة العلاج.

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