المجلس الرئاسي: إعادة فتح الطريق الساحلي سيكون له الأثر الإيجابي على وحدة التراب الليبي

أصدر المجلس الرئاسي، اليوم الجمعة، بياناً بشأن فتح الطريق الساحلي.

المجلس ، وفي بيانه الذي طالعته قناتنا، قال: “نهنئ الشعب الليبي لاستكمال فتح الطريق الساحلي، والذي يأتي تتويجا للجهود التي قام بها طيلة المدة الماضية، بمعية حكومة الوحدة الوطنية، دعما للجهود التي قامت بها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ، وهي تعد خطوة مهمة، تقع ضمن المهام التي تعهد بها، وتسهم في تخفيف معاناة الليبيين، وكذلك تعجل لتحقيق تطلعاته في التغيير، وتوحيد مؤسسات الدولة، وبالأخص المؤسسة العسكرية”.

وتابع: “إن إعادة فتح الطريق الساحلي، سيكون له الأثر الإيجابي على وحدة التراب الليبي، وتماسك النسيج الاجتماعي، وسيساعد على إجراء الانتخابات في أجواء إيجابية، وهو الأمر الذي يحرص عليه المجلس الرئاسي”.

وأضاف: “نثمن كافة الجهود التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية التي انتظرها الليبيون بفارغ الصبر، والتي سيكون لها بالغ الأثر على المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي”.

واختتم: “نؤكد لليبيين أنه يسير بخطى حثيثة نحو الإيفاء بكافة الاستحقاقات التي تعهد بها”.

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