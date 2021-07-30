المواصلات: إلزام جميع ركاب الرحلات الداخلية بإجراء اختبار PCR سريع الخاص بكورونا

أعلنت شركة الخطوط الأفريقية إن وزارة المواصلات قررت فرض الاختبار السريع أو اختبار (PCR) الخاص بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال 48 ساعة من أخذ العينة لجميع الركاب.

وأوضحت الشركة في بيان مساء الخميس، أن رئيس مصلحة الطيران المدني وجَّه خطابًا إلى مدراء شركات الطيران والمطارات بهذا الشأن، وجاء فيه أن القرار يسري على الرحلات الداخلية في جميع المطارات الليبية ابتداء من يوم الأحد الأول من أغسطس 2021.

وجاء في نص القرار “إنه نظرًا لما تمر به بلادنا الحبيبة من انتشار واسع لجائحة فيروس كورونا وظهور السلالة الهندية وبناء على ما تم الاتفاق عليه ما بين كل من وكيل وزارة الصحة ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار جائحة كورونا”.

ونص أيضاً على فرض (الاختبار السريع) أو اختبار (PCR) خلال 48 ساعة من أخذ العينة على جميع ركاب الرحلات الداخلية في جميع المطارات الليبية ابتداء من يوم الأحد الموافق 2021/08/01، وإعادة تفعيل وتعميم دليل إجراءات الوقاية من فيروس (كوفيد-19) في عمليات الطيران المدني الصادر في يونيو 2020 على كافة المطارات في ليبيا.

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