دي مايو يحيط لجنة أمن الجمهورية البرلمانية علمًا بأوضاع ليبيا ومنطقة المتوسط الموسعة

أحاط وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الايطالية “كوباسير” علما بأوضاع القضايا الدولية الراهنة خاصة “مناطق الخطر الرئيسية التي تقع على وجه التحديد في البحر الأبيض المتوسط الموسع وبالتالي على حدود البلاد وخاصة الاهتمام بعملية المصالحة والاستقرار في ليبيا، وتطورات الوضع في تونس ولبنان حيث تلتزم إيطاليا بشكل خاص أيضا في ضوء المشاكل التي برزت لتطورات” وفق رئيس اللجنة البرلمانية المذكورة، أدولفو أورسو،

أورسو وفي تصريح صحفي، بثته وكالة آكي الايطالية للأنباء، أضاف: “أنه بناءً على طلب اللجنة، “أجرى الوزير فحصًا مكثفًا للدور الاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في المناطق ذات الأولوية الاستراتيجية، وكذلك في ضوء الترتيبات العالمية الجديدة مع رئاسة جو بايدن والمواقف المعلنة من رئيس الوزراء مايو دراغي منذ تقديم برنامج الحكومة الجديدة إلى البرلمان”.

كما “ركز دي مايو على الوضع في الخليج وعلى حالة المفاوضات مع إيران وعلى المشاكل التي ظهرت مع دولة الإمارات.

وسلط الضوء على الدور الذي ستلعبه إيطاليا في أفغانستان بعد انسحاب العسكري لقوات التحالف منها، وأهداف دول أخرى في المنطقة” مؤخرا .

كما استعرض الوزير دي مايو حسب بيان رئيس كوباسير القضايا ذات الصلة بالعلاقة مع تركيا وروسيا، فيما يتعلق بشرق المتوسط وبدول البلقان، وهي منطقة ذات أولوية إستراتيجية لإيطاليا، فضلا عن تطور الموقف الأوروبي والأطلسي تجاه الصين، التي تعتبر إيطاليا دولة إستراتيجية، وكذلك التغلغل الجهادي الاسلامي في منطقة الساحل ووجود جهات أجنبية أخرى في إفريقيا جنوب الصحراء.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

