إيطاليا: نجدد التزامنا بدعم استقرار ليبيا نحو الانتخابات

جددت إيطاليا تأكيد التزامها بتحقيق الاستقرار في ليبيا وأملها أن يؤدي هذا المسار إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الايطالية أن “ايطاليا تعرب عن أملها أن يفضي هذا المسار إلى الاستحقاق الانتخابي بما يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب الليبي”.

ونوهت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء الى أن “البيان جاء دعما لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الحاجة إلى عملية شاملة، تشمل جميع المكونات السياسية والمؤسسية في البلاد”.

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