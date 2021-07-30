ربيعة أبو راص: ظهور سيف الإسلام القذافي أمر إيجابي وعلينا أن نتحاور مباشرةً

قالت ربيعة أبو راص، عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي، إن ” ظهور سيف الاسلام القدافي في هذا الوقت شيء إيجابي ونحن نتقدم نحو الاستقرار ، من الضروري في هذه المرحلة إدارة الصراع بشكل واضح بين الاطراف الليبية الرئيسية المتحكمة في قواعد اللعبة الأمنية والسياسية والمالية والاجتماعية”.

أضافت في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “يجب أن نعالج الواقع بالحوار المباشر وبالإتفاق على الخطوط العريضة لتعايش الذي يحدد موقع كل طرف ودوره، وأن نبتعد عن أسلوب الكوميديا السوداء في التعاطي مع القضايا الجوهرية التي تمس حياتنا بشكل مباشر وتأثر عليها”.

وتابعت قائلة: “نحن الأن نقف أمام مفترق طرق فيما يتعلق بالاستجابة السلمية لتوافق حول المرحلة الانتقالية المقبلة لأن التوصل إلى تسويات سياسية دائمة على المدى الطويل لا يزال في كثير من المحطات بعيد المنال لذلك التركيز على بؤر التوتر والتوازن ومعالجتها والتفكير في إجراءات سياسية حاسمة تحل محل الجمود والكوميديا السوداء لوضع حد لدوامة العنف ودعم المحاولات المرتعشة لتحقيق الاستقرار، أفضل من تسفيه المشهد وكأنه أمر غير معني بمسيرة حياتنا واستقرار دولتنا ليبيا” وفق تعبيرها.