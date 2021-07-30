الكليم: خطوة فتح الطريق الساحلي ” إيجابية” وتثبت انحياز الجيش للمواطنين

قال حاتم علي الكليم، رئيس منتدى الشباب الليبي، إن خطوة فتح الطريق الساحلي، إيجابية وتثبت أن المؤسسة العسكرية منحازة للشعب الليبي، لأن منتسبيها هم أبناء القوى الاجتماعية الكادحة، الذين قدَّموا آلاف الشهداء والجرحى، فى الدفاع عن ليبيا.

وأوضح الكليم خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن الليبيين يثقون بالقوات المسلحة الليبية، أكثر من أي مؤسسة أخرى، مؤكدًا أنه لولا التدخل الأجنبى ولولا انحرافات القوى السياسية فى ليبيا، التى هدفها السُّلطة والثروة، لتوحَّد الجيش الليبى في لحظات.

وأشار إلى أنه لا دولة من دون توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاربة ظواهر الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة، ومساعدة الجيش الليبي في إعادة وحدته، وكف يد السياسين عنه.