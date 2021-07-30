«الداخلية»: تمكنا من فض الاشتباكات المسلحة بالماية والزاوية

قالت وزراة الداخلية، في الاشتباكات الجارية بين كتيبة محمد بحرون الملقب بـ”الفار” وكتيبة 55 التابعة لـ”معمر الضاوي” في منطقة الماية والزاوية بمحيط كوبري الـ “27 في الطريق الساحلي.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر حسابها على “فيسبوك”:” بالإشارة إلى الأحداث التي وقعت مساء أمس الخميس بالمدخل الشرقي لمدينة الزاوية، وبتدخل مباشر من قبل وزير الداخلية تم تهدئة الأوضاع وفض المشاكل وتكليف فرع الإدارة العامة للدعم المركزي الزاوية بمهام تأمين بوابة الفرسان شرقي مدينة الزاوية ومنع حدوث أي خروقات أمنية”.

ولفتت الوزارة، إلى أن وزير الداخلية، تقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في فض النزاع من قبل أعيان ووجهاء بلدية الزاوية وكافة الأجهزة الأمنية وتغليب المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات.

وكان شهود عيان، قالت في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن الاشتباكات الجارية بين “كتيبة محمد بحرون” الملقب بـ”الفار” وكتيبة 55 التابعة لـ”معمر الضاوي” في منطقة الماية ومحيط كوبري الـ 27 في الطريق الساحلي، استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

ولفت شهود عيان، إلى أن هناك عددا من قذائف الهاون سقطت داخل الأحياء السكنية، ولم يصدر حتى الآن أي بيان عن وزارة الداخلية أو المنطقة العسكرية الغربية أو جهاز دعم الاستقرار يوضح حقيقة هذه الاشتباكات وأسبابها، خاصة وأن المتقاتلين يتبعون هذه الجهات.