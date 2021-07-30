ليبيا الان

المرعاش: كلمة حفتر عقب قرار اللجنة العسكرية استجابة لمطالب أغلبية الشعب الليبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال كامل المرعاش، المحلِّل السياسي، إن كلمة المشير حفتر، التي أعقبت قرار اللجنة العسكرية، تعد استجابة لمطالب أغلبية الشعب الليبي، وترجمة واضحة لبيان اللجنة العسكرية الموحَّدة، ما يعني أن أي تلكؤ في تنفيد هذا المطلب من حكومة الدبيبة، سوف ينسف محاولات المصالحة والتسوية، وعندها يتحمَّل المجتمع الدولي -الذي أنتج هذه الحكومة ومازال يدعمها- مسؤولية استمرار الفوضى وتجدُّد العنف.

وأشار  المرعاش خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن  جهود لجنة العسكريين، الذين يمثِّلون القيادة العامة للقوات المسلحة شاركت بفاعلية، في إنجاز مهام توحيد مؤسسة الجيش، وأكدت البيان الأخير بنقاطه الأربع، ما يعني أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تسير باتجاه تحقيق المصالحة الشاملة والتسوية، بعيدًا عن الفوضى والحروب، واعتبار ذلك خيارًا استراتيجيًا لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك