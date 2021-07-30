ميناء الحريقة النفطي في طبرق يتخذ خطوات احترازية لمكافحة كورونا

أخبارليبيا24- خاص

أكد مسؤول في قسم السلامة والصحة المهنية بميناء الحريقة النفطي اليوم الجمعة أن الميناء بدأ في اتخاذ جملة من الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.

أصدر قسم السلامة والصحة المهنية بميناء الحريقة ومصفاة طبرق كتاب لإتخاذ الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء

وشدد المسؤول في قسم السلامة على ضرورة تطبيق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا داخل مواقع العمل بالميناء والمصفاة.

ودعا إلى تجنب التجمعات غير الضرورية وإيقاف الوافدين من الجهات الخارجية والزوار ولايسمح لهم إلا في نطاق ضيق للغاية.

وطالب مسؤول قسم السلامة بتجنب الازدحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية المناسبة داخل وكالة مصرف الحريقة الموجود بمصفاة طبرق، وإلزام جميع المستخدمين بارتداء الكمامات والتعقيم داخل مواقع العمل.

وأكد على عدم المصافحة باليد والاكتفاء بإلقاء تحية الإسلام وتطبيق التباعد الاجتماعي في مكان العمل كذلك في وسائل النقل، وإيقاف النشاط الرياضي بالموقع بالكامل والالتزام بالإجراءات الإحترازية داخل مقر نادي العاملين.

ودعا المسؤول إلى إلزام قسم الرسو والشحن بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المناسبة للحد من انتشار المرض وخاصة أثناء تواجد الناقلات النفطية.