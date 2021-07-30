دومة يدعو النواب للاجتماع لحسم كل القوانين الهامة

دعا عضو مجلس النواب مصباح دومة مجلس النواب إلى عقد جلسة إنقاذ ليبيا تحسم فيها كل القوانين الهامة.

وأضاف دومة عبر حسابه على “فيسبوك” من هذه القوانين القاعدة الدستورية للانتخابات بدون إقصاء ولا تميز.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن من القوانين الهامة أيضًا القوانين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح دومة أن من القوانين التي على المجلس حسمها انتخاب شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية.

‏وختم عضو مجلس النواب :”بحسم كل هذه القوانين الهامة تنتهي حقبة الانقسام السياسي في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل”.

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