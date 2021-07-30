بعد فتح الطريق الساحلي .. “الوحدة الوطنية” بالنواب : ننتظر تنفيذ بنود وقف النار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال تكتل “الوحدة الوطنية” بمجلس النواب إن خطوة فتح الطريق الساحلي مهمة لكن الليبيين ينتظرون تنفيذ باقي بنود وقف إطلاق النار.

وأوضح التكتل، في بيان له الجمعة، أن فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة “خطوة في سبيل هدف أسمى يجب ان يسعى الجميع للالتزام به في موعده المحدد وهو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة وصولا إلى الانتخابات الوطنية العامة في 24 ديسمبر 2021.”

وأثنى التكتل، على الدور والمسؤولية التاريخيين الذين تولاهما أعضاء اللجنة العسكرية لإنهاء حالة الانقسام فعليا على الأرض .

وأردف التكتل أن الخطوة تتضمن انطلاقة نحو بناء دولة الاستقرار والأمن والأمان والرخاء، وطنا حرا ينتقل أبناؤه فيه إلى أي مكان في أي وقت.

وتقدم التكتل نيابة عن الليبيين جميعا بالشكر لأعضاء اللجنة العسكرية والبعثة الأممية التي تشرف على الاتفاق وكل من ساهم في الوصول إلى هذه اللحظة السعيدة من عمر الوطن.

وأكد التكتل أنه يشد على يد اللجنة العسكرية في تنفيذ هذه الخطوة التاريخية والخطوات الاخرى المقبلة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد على أنه سيقوم بالتواصل مع الجهات المعنية في كافة ربوع الوطن بهدف تعزيز خطوات اللجنة كأحد أهم أهداف تكتل الوحدة الوطنية الليبية النيابي.

وأشاد بالخطوات الإيجابية والأنباء المبشرة عن المساعي الحثيثة لإنهاء أي حساسية من انتقال أبناء الوطن الليبي خاصة المسؤولين عن إنجاح المرحلة الانتقالية والوحدة الوطنية والمصالحة من الانتقال إلى اي مدينة أخرى داخل حدود الوطن.