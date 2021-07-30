نورلاند : فتح الطريق الساحلي يوحد ليبيا تجارياً واجتماعياً

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال السفيرالأمريكي بليبيا ريتشارد نورلاند، إن الولايات المتحدة الأمريكية تنضم إلى جميع الليبيين في الترحيب بافتتاح الطريق الساحلي، وتثني على اللجنة العسكرية المشتركة والقادة الذين جعلوا ذلك ممكناً”.

السفير نورلاند أضاف، في بيان نشرته السفارة الأمريكية عبر حسابها على “تويتر” أن فتح الطريق الساحلي سيساعد على إعادة توحيد البلاد تجارياً واجتماعياً ويمهد الطريق لمزيد من التقدم في المهام العاجلة المتمثلة في اعتماد ميزانية الدولة وتحديد الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات في 24 ديسمبر.

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” عن فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها ابتداء من اليوم الجمعة.

ولفتت اللجنة إلى أن الإعلان جاء تتويجا لجهودها في فتح الطريق الساحلي الخاصة بالاستعداد لفتح الطريق الساحلي من اجتماعات خاصة بوضع خطط العمل لصيانتها وإزالة الألغام ومخلفات الحرب وتجهيز البوابات وأماكن الإقامة للأفراد وأعضاء اللجان المختلفة وغيرها.

وثمنت اللجنة، في بيانها، دور البعثة الأممية ووصفته بالمميز، من أجل إرساء السلام في ربوع ليبيا بشكل عام وفتح الطريق الساحلي بشكل خاص.