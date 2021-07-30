“الدبيبة” يتابع الوضع الأمني والصحي والخدمي في البلاد

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبية الأوضاع الأمنية والصحية والخدمية خلال ما تشهده البلاد في الظروف الراهنة، خلال اجتماع موسع عقده -مساء الجمعة- داخل ديوان رئاسة الوزراء ضم عدد من الوزراء، والوكلاء، ومديري المؤسسات المركزية.

استُهل الاجتماع بتقديم وزير الداخلية “خالد مازن” لتقرير عن الوضع الأمني بمنطقة الطريق الساحلي، كما قدم وزير الصحة “علي الزناتي” موقفًا تفصيليًا للوضع الوبائي في البلاد.

فيما قدم وكيل وزارة الرياضة تقريرًا حول نتائج لجنة التحقيق المشكلة من وزارة الرياضة بشأن الأحداث التي صاحبت مشاركة ليبيا في بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة التي أُقيمت في دولة نيجيريا.

وأصدر “الدبيبة” تعليماته للوزارات المختصة لمتابعة هذه الملفات وتقديم تقرير مفصل بخصوصها، كما تطرق المجتمعون إلى ضرورة البدء في تنفيذ عدد من المشاريع العاجلة عن طريق الأجهزة التنفيذية التابعة للحكومة، والتي أعطى الرئيس تعليماته بمتابعة سيرها يوميًا تنفيذًا لخطة الحكومة- وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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